Diogo Leite: «Estou num dos melhores momentos da minha carreira»

Diogo Leite mostrou-se satisfeito pelo regresso a Portugal, agora com as cores do Union Berlin, adversário do Sp. Braga no duelo de amanhã, referente à 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. Na conferência de antevisão ao jogo, o central elogiou o clube minhoto e disse estar num dos "melhores momentos da carreira"."Sinto-me bem aqui, motivado e é sempre bom voltar ao meu país e estou ansioso pelo jogo de amanhã e também confiante. Tenho a vantagem de conhecer a maior parte dos jogadores do Sp. Braga, o sistema mudou, mas a maior parte conheço e, por isso, comentei com a equipa, com os meus colegas, mais em termos individuais, do que poderia acontecer.""Cada jogador prepara-se e quer ter o máximo de minutos. O ano passado comecei bem, quero fazer o maior número possível até final, mas foi uma época positiva. Esta temporada estou num bom momento, dos melhores da minha carreira e espero continuar. Tenho é de dar o máximo nos treinos e nos jogos.""Não me surpreende. O Sp. Braga tem crescido, vê-se pelo último ano e não me surpreende. É uma equipa forte, a equipa que tem mais golos no campeonato e preparámo-nos muito bem. Sabemos os pontos fortes, mas também onde podemos atacar. Estamos preparados.""Duas grandes equipas, que no campeonato estão muito bem, estão a ter um grande início de época e vai ser um grande espetáculo. Destaque? O Sp. Braga tem vários jogadores de qualidade, como o Ricardo Horta. Sabemos da capacidade remate, da qualidade, mas há outros que nós vimos e sabemos. É uma equipa forte, coesa e com qualidade a nível coletivo."