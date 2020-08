Duelos das 'meias' da Liga Europa já estão definidos

Disputados os encontros dos quartos-de-final, já estão definidos os emparelhamentos no derradeiro degrau antes da decisão da Liga Europa. A ação começa já no domingo, com uma verdadeira final antecipada entre Sevilha e Manchester United, seguindo-se na segunda-feira um duelo entre Inter Milão e Shakhtar Donetsk.





De notar que em ambos os encontros haverá representação portuguesa: no primeiro estará Bruno Fernandes pelo Manchester United, ao passo que no segundo estará Luís Castro enquanto treinador do Shakhtar Donetsk. Teremos ambos na final, para dar um toque nacional à segunda prova de clubes da UEFA?Sevilha-Manchester United, 16 de agostoInter Milão-Shakhtar Donetsk, 17 de agosto