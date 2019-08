Espírito Santo garante ‘lobos’ preparados

Nuno Espírito Santo não quer usar a distância – 10.251 km – como desculpa para um resultado menos conseguido do Wolverhampton frente aos arménios do Pyunik, no qual são amplamente favoritos. "É de facto bastante longe, mas o mais importante é que nos preparámos bem", garantiu o técnico, que assegurou que o avançado mexicano Raúl Jiménez está totalmente recuperado. "Vamos tentar aproveitar o tempo útil do voo para apressar a recuperação dos jogadores", lembrou, já de olho no confronto com o Leicester, no arranque da Premier League, no domingo. Confiança não falta ao técnico português para a 3ª pré-eliminatória da competição. "Vai ser um desafio e faremos o nosso melhor. Não estamos preocupados, estamos preparados", rematou Nuno Espírito Santo.

