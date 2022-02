Felipe Anderson e as palavras de Conceição: «As pessoas tentam sempre encontrar algo errado»

Felipe Anderson teve uma passagem pouco feliz pelo FC Porto, mas o extremo garante que não foi por falta de empenho ou por não estar focado nos dragões."Tentei preparar-me da melhor forma. dei o meu melhor aqui, coloquei-me sempre à disposição. infelizmente nao correu como esperado, como eu esperava. Isso já passou, estou numa nova fase e estou feliz por ver meus ex-companheiros", disse o brasileiro, agora na Lazio, não querendo detalhar o que falhou para a falta de espaço."Não gosto de falar muito sobre o que aconteceu. Tenho consciência tranquila. A equipa também estava boa, bem encaixada...", explicou.Em entrevista à SIC Notícias, o extremo aproveitou também para abordar as palavras de Sérgio Conceição, que, na conferência desta quarta-feira, disse que o extremo era uma excelente pessoa, tinha muita qualidade, mas tinha dificuldades "no plano emocional", sobretudo devido a alguma "falta de confiança"."As pessoas procuram sempre encontrar algo de errado, mas eu estava focado", atirou.Quanto ao jogo, Felipe Anderson perspetiva dificuldades para a Lazio no Dragão. "É uma equipa com muita qualidade e sabemos que vai ser um jogo muito difícil. FC Porto no campeonato está impressionante e nós tmabém estamos bem, temos feito partidas sólidas", finalizou.