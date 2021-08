Fenerbahçe de Vítor Pereira e Olympiacos de Pedro Martins vitoriosos na 1.ª mão do playoff

O Fenerbahçe de Vítor Pereira bateu esta quinta-feira os finlandeses do HJK, por 1-0, em jogo da primeira mão do playoff da Liga Europa, uma partida que ficou decidida pelo golo do jovem turco Muhammed Gumuskaya, aos 65 minutos.

No outro jogo do dia, o Olympiacos de Pedro Martins derrotou os eslovacos do Slovan Brastislava, por 3-0, com Mady Camara (37'), Pape Abou Cisse (52') e um autogolo do búlgaro Vasil Bozhikov (68') a selarem o resultado final.

Mas estiveram mais portugueses em prova. O Omónia de Kiko (suplente não utilizado) recebeu e venceu os belgas do Antuérpia, por 4-2. Aurélio Buta, lateral-direito português da formação belga, entrou na partida aos 77 minutos, numa altura em que o conjunto helénico vencia por 3-2. Iyayi Believe Atiemwen, de penálti, já perto do final, estabeleceu o 4-2 final.

Viajando diretamente para a República Checa, o Slavia de Praga empatou (2-2) na receção ao Légia de Varsóvia. André Martins e Rafael Lopes foram titulares no conjunto polaco, que contou ainda com o contributo do luso Josué, que entrou na partida logo no início do segundo tempo.

Na Escócia, o Alashkert da Arménia perdeu por 0-1 no terreno do campeão escocês Rangers, de Steven Gerrard. Alfredo Morelos, avançado colombiano do momento, foi o herói da partida ao marcar, aos 67 minutos, para a formação da casa, numa altura em que já estava com menos um em campo (John Lundstram fora expulso por acumulação de cartões amarelos ainda na primeira parte).

Todos os resultados dos jogos da 1.ª mão do playoff da Liga Europa desta quinta-feira:

Omonia 4-2 Antuérpia

Randers 1-1 Galatasaray

Slavia de Praga 2-2 Légia de Varsóvia

Mura 1-3 Sturm Graz

Fenerbahçe 1-0 HJK

Olympiacos 3-0 Slovan Bratislava

Rangers 1-0 Alashkert

Rapid Vienna 3-0 FK Zorya Luhansk