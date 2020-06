Final 8 da Liga Europa será discutida na Alemanha, garantem italianos

Depois de anunciar que Portugal iria receber a final 8 da Liga dos Campeões, a 'Sky Sports' avança que a UEFA já decidiu entregar à Alemanha a organização da fase final da Liga Europa, que irá realizar-se entre dia 10 e 21 de agosto, prova que a imprensa inglesa avançara, ontem, que iria disputar-se em território português.





O plano da UEFA aguarda agora a aprovação do seu Comité Executivo, que irá reunir-se esta quarta-feira. De acordo com a estação televisiva italiana, a final 8 da segunda prova mais importante de clubes europeus será disputada entre quatro cidades, entre elas Duisburgo, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colónia, com o Sevilha-AS Roma e Inter-Getafe a serem disputados já, em apenas um encontro, em território germânico.Contudo, a segunda mão dos jogos entre Wolverhampton-Olympiacos, Bayer Leverkusen-Rangers, Shakhtar Donetsk-Wolfsburgo, Copenhaga-Basaksehir, Basileia-Eintracht Frankfurt e Manchester United-LASK realizar-se-ão nos estádios das respetivas equipas que jogam agora no seu reduto.Recorde-se que, inicialmente, a final da Liga Europa iria disputar-se em Gdansk, na Polónia.