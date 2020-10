Gaitán: «Muito feliz por voltar a jogar e ajudar com um golo»

Gaitán estreou-se esta quinta-feira pelo Sp. Braga, em jogo da 2.ª ronda da Liga Europa, e logo com um golo, marcados aos 10 minutos.





"Foi um jogo muito competitivo, a nossa equipa esteve muito forte e estou muito feliz por voltar a jogar e ajudar com um golo. Quero agradecer o apoio que tive durante este tempo em que estive lesionado, a equipa ajudou-me sempre", afirmou."É muito difícil ficar de fora, já passou, [a lesão] demorou muito tempo a passar, mais do que o normal e do que eu esperava, mas estou muito feliz agora", disse Gaitán, acrescentando: "Se a ideia de jogo do treinador é ter bola e jogar com bola no pé, para mim ajuda-me sempre. Sou um jogador que gosta de jogar com bola e, assim, fica mais fácil para mim.""É sempre importante ganhar, hoje conseguimos três pontos muito importantes, temos seis pontos de avanço para o rival de hoje, o grupo está muito bem encaminhado para nós, mas ainda falta muito", referiu.