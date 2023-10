Gasperini quer dar "espetáculo" mas avisa: «Sporting não tem pontos fracos»

Gian Piero Gasperini fez esta quarta-feira, no Auditório Artur Agostinho, no José Alvalade, a sua antevisão ao encontro com o Sporting, garantindo que é em Lisboa que se irá dar um passo importante nas contas do Grupo D da Liga Europa, onde o leão, lembra, partiu como favorito, pese a sua intenção de mostrar qualidade contra um adversário "sem pontos fracos". Confira as respostas do experiente treinador da Atalanta, de 65 anos...





"Claro... a Juve é uma boa equipa, tal como o Sporting, que está a jogar muito bem na Liga, que mantém a mesma estrutura dos últimos anos... Vai um jogos ser semelhante a nível de dificuldade.""É diferente em relação ao campeonato, que tem a sua rotina, com maior margem de recuperação [pontual]. Este é um mini campeonato, com 6 jogos. Na Liga Europa não há margem para recuperar e amanhã vai ser importante em termos de qualificação.""No sorteio, o Sporting foi indicado como favorito, mas queremos disputar o jogo e mostrar que também temos qualidade. Queremos subverter essa previsão.""Ultrapassou os problemas, treinou, recuperou, está disponível e pode jogar de início se assim decidirmos.""O Sporting é uma equipa organizada, não tem pontos fracos e a maior qualidade é a sua capacidade ofensiva, a rapidez dos seus jogadores. É claro que os avançados se mostram mais, mas são equilibrados. Mas eu não assino um empate. Vamos jogar o jogo pelo jogo... Raramente estes jogos acabam com um empate.""Aplica um sistema idêntico ao que aplicámos nos nossos primeiros anos... Agora é um esquema muito mais comum, que até o Raków utiliza. Lidera uma equipa com técnica, que joga um futebol rápido e ofensivo - os resultados falam por si. Queremos, juntamente com eles, oferecer um bom espetáculo aos 50 mil adeptos.""Há muitos e bons, mas estou satisfeito com o meu plantel", terminou.