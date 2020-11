Gerrard após empate com o Benfica: «Vai custar-nos ultrapassar este resultado»

Steven Gerrard mostrou-se desiludido com o empate (3-3) diante do Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 3.ª jornada do grupo D da Liga Europa, afirmando que a gestão da equipa escocesa, depois de ter estado a vencer por 3-1 e com um jogador a mais - após expulsão de Nicolás Otamendi -, deveria ter sido mais eficaz.





"Vai custar-nos ultrapassar este resultado durante uns tempos. Sabe muito mais a uma derrota do que propriamente a um empate positivo, mas uma vez que este resultado for ultrapassado poderemos vê-lo como algo positivo para as contas no futuro. Somos os culpados. Começámos mal o jogo e até merecíamos ter estado a perder. Acabámos o jogo igualmente mal e temos de retirar ilações dos golos que acabámos por sofrer. Dito isto, assim que o cartão vermelho surgiu, algum do nosso lado criativo e dos golos que fizemos foram absolutamente fantásticos. Fico mesmo com a sensação em que houve períodos em que foi o nosso melhor jogo esta temporada. É um sentimento misto. Com o 3-1 no marcador, precisávamos de respeitar o Benfica mas acabámos por não fazer uma boa gestão do jogo e sofremos com isso", apontou o técnico do Rangers, no final da partida.