Gerrard: «O Benfica nem devia estar aqui, é equipa de Liga dos Campeões»

Depois dos elogios de Jorge Jesus ao Rangers, também Steven Gerrard aproveitou para deixar palavras positivas sobre o conjunto da Luz após o empate desta noite. Na análise à partida, o técnico dos escoceses admitiu até que, na sua opinião, as águias deveriam estar na Liga dos Campeões e não na Liga Europa.





"Quando estás numa posição como aquela em que nós estávamos, similar à de há algumas semanas, acabas por ficar um pouco frustrado, mas quando as emoções acalmarem será um resultado visto como positivo. Foi um resultado justo, até senti que com 2-0 não o merecíamos. Não senti que estávamos em total controlo do jogo. E tendo em consideração que estávamos a jogar com uma equipa de topo, uma equipa que provavelmente nem devia estar aqui, na Liga Europa, pois são uma equipa de Liga dos Campeões na minha opinião...", disse o antigo médio inglês."Foram a quarta equipa que mais dinheiro gastou no mundo. Têm um grande treinador, com muita experiência, por isso temos de estar satisfeitos com o resultado. Certamente que no arranque do grupo aceitaríamos a posição em que estamos agora. Claro que estando a ganhar por 2-0 estamos um pouco desapontados, pois não fechámos a qualificação. Mas estamos a jogar contra uma equipa de topo. O Benfica aproveitou as nossas fragilidades quando estávamos cansados e pagámos por isso. Mas vou certamente tirar pontos positivos destes dois jogos. Na nossa posição, competir contra o Benfica é muito positivo", considerou.