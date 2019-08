? Lançamento da conta em português

Que excelente forma de comemorar o dia de aniversário! Gonçalo Paciência foi a grande figura do triunfo do Eintracht Frankfurt sobre o Flora Tallinn, por 2-1, em jogo a contar para a qualificação da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.Aos 37 minutos, o avançado português surgiu na zona do primeiro poste da baliza defendida por Matvei Igonen, para abrir o marcador na partida e ampliar a vantagem sobre o emblema estónio, depois do triunfo por (2-1) na 1.ª mão, na Estónia. Antes do intervalo, Vlasiy Sinyavskiy reduziu para os forasteiros, aos 40 minutos.Contudo, Gonçalo Paciência viria a querer celebrar em grande e, aos 54 minutos, de penálti, fez o segundo para a equipa alemã, golo esse que assegura a qualificação para a próxima fase da competição.