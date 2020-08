Herói na Liga Europa: Diego Carlos leva a taça... e um futuro filho

Pouco depois de ter saído, aos 86’, as lágrimas de Diego Carlos eram visíveis no banco de suplentes. O central viveu um rol de emoções durante a noite de ontem, tendo acabado como um autêntico herói. No fim, já só havia lugar a sorrisos e o brasileiro até revelou que vai ser pai. “Estou muito feliz, é tudo o que eu queria. Falei com a minha família e disse que precisava de marcar. Tenho um título, um golo e uma mulher grávida”, revelou o defesa, de 27 anos, que passou pelo Estoril e pela equipa B do FC Porto. Ontem faturou de bicicleta!

Também Luuk de Jong sente que a noite de ontem foi histórica. “É incrível, estou muito feliz pelos dois golos de cabeça”, referiu. Em contraste, Handanovic estava desiludido, mas procurou olhar para o lado positivo. “É mau, mas estamos a construir uma boa base”, disse o guarda-redes do Inter.

Rony e Carriço são campeões

Rony Lopes e Daniel Carriço, atualmente no Nice e no Wuhan Zall, também venceram a Liga Europa, pois chegaram a atuar pelo Sevilha durante esta campanha. Já Gudelj , ex-jogador do Sporting, saltou ontem do banco e foi parabenizado pelos leões nas redes sociais. R