Ingleses avançam que Porto poderá receber fase final da Liga Europa

A imprensa britânica avança, este domingo, que a cidade do Porto está na linha da frente para receber a fase final da Liga Europa.





Depois de Lisboa ter sido apontada como a, com a final reservada para o dia 23 de agosto,, eis que o 'Mirror' avança este domingo que a UEFA está inclinada a realizar as duas fases finais das provas europeias de clubes em Portugal, estando, alegadamente, inclinada para substituir Gdansk - cidade que inicialmente daria palco à final da Liga Europa -, pela cidade do Porto.Segundo o 'Mirror', organizar as fases finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa no mesmo país seria logisticamente mais vantajoso para a UEFA, devido à pandemia de Covid-19. Contudo, a imprensa britânica avança ainda que a Alemanha também está na corrida para receber a final da Liga Europa.Relembre-se que a UEFA irá tomar umana próxima quarta-feira, dia 17.