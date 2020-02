Ismaily: «Benfica tem uma vantagem por já estar em competição»

RECORD - O Shakhtar está agora em fase de preparação para a segunda parte da época, com vários jogos-treino. Sente a equipa num nível próximo ao alcançado na primeira fase da temporada?





ISMAILY - É difícil saber realmente em qual nível estamos nesse momento, será preciso o reinício dos jogos oficiais para termos uma idéia do nível atual da equipa. O que posso dizer é que fizemos uma ótima preparação durante a pré-época e esperamos que isso reflita já na próxima quinta-feira.I - É uma eliminatória a duas mãos, obviamente que o Benfica tem uma vantagem por já estar em competição, com jogos importantes nas últimas semanas e com a equipa com ritmo. Mas nós também temos uma vantagem de não estarmos desgastados fisicamente e psicologicamente. No final espero que a balança pese para o nosso lado.I - As duas equipas tem estado bem nos seus respectivos campeonatos nacionais, e a Liga Europa é uma excelente oportunidade para mostrarmos nosso valor além das fronteiras dos nossos países. Temos sim ambições na competição, mas nosso objetivo é sempre vencer o próximo jogo e no final vê-se onde chegamos.I - Temos estudado a equipa do Benfica e as análises se intensificaram nos últimos dias, mas são análises que ficam apenas para a nossa equipa, o que posso dizer é que defrontaremos uma grande equipa e teremos um grande desafio pela frente.I - Sei bem como é o ambiente na Luz e a paixão que os adeptos tem pela equipa. Ainda não tive essa conversa com nenhum companheiro de equipa, mas são jogadores acostumados a jogar sob pressão.I - Ainda não estudei individualmente os jogadores, geralmente recebemos essas informações em vídeos dois dias antes da partida, mas é sempre motivante e desafiador defrontar bons jogadores.I - Realmente o nosso clube tem uma política de apostar em jovens jogadores brasileiros e acredito que esse seja a receita do nosso sucesso em termos nacionais, jovens jogadores com talento e ambição com alguns jogadores experientes.I - Não acredito que isso seja uma desvantagem, é claro que decidir em casa diante dos adeptos traz um certo conforto, mas de nada adianta se não fizermos nossa parte dentro de campo.I - Obviamente sentimos falta da Donbas Arena, sempre será nossa casa...mas já estamos completamente à vontade em Kharkiv, nas competições europeias os adeptos abraçam a equipa de maneira muito calorosa.I - São dois excelentes treinadores, cada um com sua filosofia. O míster Luís Castro adaptou-se muito rapidamente ao campeonato ucraniano e tem demonstrado isso com os resultados.I - Completei em fevereiro sete anos na Ucrânia, é claro que tenho a ambição de jogar campeonatos mais fortes e competitivos. Estive em Portugal durante três anos e meio e fui muito feliz, e é sempre uma boa hipótese, mas ainda tenho alguns anos de contrato aqui. Vamos ver o que acontece nas próximas janelas de transferências.I - Kolya é um jogador jovem muito talentoso, muito forte fisicamente e tecnicamente. Tem todas as condições para jogar em grandes campeonatos.I - Jardel é um homem com um coração enorme, tenho grande admiração pela pessoa que ele é e pela carreira que construiu. Infelizmente nos últimos anos não temos muito contacto, mas espero que possa reve-lo mesmo que fora de campo.I - Tive a felicidade de trabalhar com essas duas grandes pessoas. O Marco é um 'cara' excecional que me ajudou muito quando cheguei ao Estoril, tem um espírito de liderança impressionante. O Ruben é um 'cara' incrível, está sempre de bem com a vida, muito extrovertido e brincalhão, tem um coração enorme. São dois grandes profissionais e têm demonstrado isso, torço para que tenham muito sucesso em suas carreiras. Eu não tenho o perfil de líder e treinador, não penso em exercer essa função, talvez outra coisa ligada ao futebol, mas ainda não penso nisso.I - Tenho feito ações sociais e recentemente criamos um instituto que tem como finalidade promover e desenvolver atividades esportivas para crianças e adolescentes menos favorecidos. Acredito que essas questões são muito particulares, ninguém tem a obrigação de ajudar o próximo, mas com certeza se sentirá muito melhor se o fizer. Eu tenho uma condição financeira que me permite ajudar, mas não é só com dinheiro que se pode fazer boas ações. Vejo que cada vez mais jogadores têm feito esse tipo de ações.