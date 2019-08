Italianos 'loucos' com nomeação de Artur Soares Dias para o Torino-Wolverhampton

A polémica está instaurada em torno de Artur Soares Dias, árbitro português de 40 anos, já que a UEFA nomeou o juiz para o encontro entre o Torino e o Wolverhampton, referente à 1.ª mão do playoff de acesso à Liga Europa que se vai disputar esta quinta-feira às 20 horas.





Os italianos contestam a nomeação e questionam a UEFA, pois o Wolves é a "equipa portuguesa" de Inglaterra. Para além do treinador, Nuno Espírito Santo, o Wolverhampton conta com Rui Patrício, Rúben Vinagre, Roderick Miranda, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Diogo Jota, facto que leva a equipa italiana a colocar várias dúvidas relativamente a esta nomeação.Mas, o Torino ainda menciona a ligação do clube que atua na Premier League com Jorge Mendes, empresário português, para alimentar ainda mais a polémica em torno da nomeação de Soares Dias para este jogo.