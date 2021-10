Já é conhecido o árbitro do Ludogorets-Sp. Braga

O estónio Kristo Tohver é o árbitro do jogo desta quinta-feira entre os búlgaros do Ludogorets e o Sporting de Braga, da terceira jornada do Grupo F da Liga Europa de futebol, informou esta terça-feira a UEFA.

Para o jogo em Razgrad, na Bulgária, que tem início marcado para as 17:45 (horas de Lisboa), Kristo Tohver terá como árbitros assistentes os seus compatriotas Silver Koiv e Sten Klaasen, e no videoárbitro o holandês Dennis Higler.

Na competição, o Sporting de Braga é segundo classificado, com três pontos, num grupo em que a liderança pertence ao Estrela Vermelha, com seis, após duas jornadas. O Ludogorets e os dinamarqueses do Midtjylland têm um ponto.

Também na Liga Europa, o árbitro português Tiago Martins foi escolhido para o jogo de quinta-feira entre os alemães do Eintracht Frankfurt e os gregos do Olympiacos (20:00), da terceira jornada do Grupo D.

O Eintracht conta com o avançado internacional português Domingos Paciência e o Olympiacos, treinado por Pedro Martins, tem os internacionais Rúben Semedo, que não está inscrito e não joga desde agosto depois de ter tido problemas com a justiça, e Rony Lopes.