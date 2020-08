Já estão definidos os jogos dos 'quartos' da Liga Europa

E estão definidos todos os confrontos dos quartos-de-final da Liga Europa. Depois de mais quatro equipas terem esta quinta-feira carimbado o acesso à ronda na qual entram os oito melhores, o quadro da final-8 fica definitivamente desenhado, com a ação a voltar aos relvados já na segunda-feira, com uma dupla jornada na qual o Manchester United de Bruno Fernandes defronta o Copenhaga.





Aliás, refira-se que haverá representação portuguesa também no segundo dia, com o Shakhtar Donetsk de Luís Castro e jogar diante do Basileia e a armada lusa do Wolverhampton a jogar perante o Sevilha.Todas as partidas se jogarão em solo alemão, repartidos pelas cidades de Colónia, Dusseldorf, Gelsenkirchen e Duisburgo.Manchester United-Copenhaga (Colónia)Inter Milão-Bayer Leverkusen (Dusseldorf)Shakhtar Donetsk-Basileia (Gelsenkirchen)Wolverhampton-Sevilha (Duisburgo)