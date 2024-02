Já são conhecidos os árbitros para jogos de Benfica, Sporting e Sp. Braga

Já são conhecidos os árbitros que irão dirigir os encontros desta quinta-feira de Benfica, Sporting e Sp. Braga, da segunda mão do playoff da Liga Europa. A UEFA nomeou ainda uma equipa de arbitragem portuguesa para um dos encontros desta ronda.O Toulouse-Benfica (17h45) será arbitrado pelo italiano Maurizio Mariani, que terá o compatriota Aleandro di Paolo encarregue do VAR. É a primeira vez que apita jogos do Benfica, mas já esteve esta época no FC Porto-Antuérpia e, em 2021/22, no P. Ferreira-Tottenham. O Benfica venceu por 2-1 na Luz, na primeira mão.A receção do Sporting ao Young Boys (vantagem de 3-1 favorável aos leões) será dirigida pelo eslovaco Ivan Kruzliak, que terá o alemão Christian Dingert no VAR. Na época passada, dirigiu o Midtjylland-Sporting (vitória leonina por 4-0), em 2019/20 o PSV Eindhoven-Sporting (derrota lusa por 3-2), sendo que também já apitou uma vez um jogo do Benfica.O Qarabag-Sp. Braga será arbitrado pelo búlgaro Georgi Kabakov, com Ivaylo Stoyanov no VAR. Em 2020/21, este juiz esteve no AEK-Sp. Braga, com triunfo minhoto por 4-2. Os azeris venceram em Braga por 4-2.A UEFA nomeou João Pinheiro para apitar o Rennes-AC Milan desta ronda da Liga Europa, depois dos italianos terem ganho por 3-0 na primeira mão. Bruno Jesus e Luciano Maia serão os auxiliares, João Gonçalves o quarto árbitro e no VAR estarão Tiago Martins e Hélder Malheiro.