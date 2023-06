Javier Tebas e as queixas de Mourinho: «Todos o conhecemos, não me surpreende»

Mourinho confrontou árbitros na garagem do estádio: «É a p*** da vergonha!» Mourinho confrontou árbitros na garagem do estádio: «É a p*** da vergonha!»

Javier Tebas elogiou o triunfo do Sevilha diante da Roma, na final da Liga Europa, bem como a pujança do futebol espanhol. Questionado sobre as queixas de José Mourinho sobre a arbitragem depois do jogo, em Budapeste, o presidente da LaLiga desvalorizou o sucedido."Todos conhecemos o Mourinho, a mim não me surpreende. Ele é assim e temos de aceitar, goste-se ou não dele", explicou Javier Tebas, num evento em Madrid."Mas isso não ofusca o mais importante, que foi o êxito do Sevilha e do futebol espanhol. Diziam que a LaLiga estava caída, mas as nossas equipas chegam a meias-finais, finais e ganham títulos", constatou o líder da LaLiga.