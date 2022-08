Jorge Jesus traça objetivo europeu do Fenerbahçe e lembra jogos com o Benfica

Satisfeito com o apuramento do Fenerbahçe para o playoff de acesso à fase da Liga Europa - mercê do empate a um golo diante do Slovacko -, Jorge Jesus enalteceu a sua vontade de colocar o clube turco num patamar mais alto no plano da UEFA e lembrou até o ano em que, quando era treinador do Benfica, enfrentou os de Istambul nesta mesma competição (em 2012/13)."[O objetivo] É tentar entrar na fase de grupos, chegar o mais longe possível. O ranking do Fenerbahçe é muito baixo, está abaixo dos 100 melhores. Tem de começar a demonstrar à Europa que é um clube que pode também fazer competição na Liga Europa, mas temos de ir pouco e pouco, porque a Liga Europa tem outras exigências. A ideia é essa, é chegar o mais longe possível, para tornar o Fenerbahçe uma equipa que chegue longe na Liga Europa. Como quando foi comigo, quando era treinador do Benfica, que joguei com eles nas meias-finais", lembrou o técnico, aludindo a uma época na qual comandou os encarnados à final da prova (perdeu diante da Juventus na decisão).