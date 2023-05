Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

José Morais revela parte do segredo de Mourinho nas finais europeias: «A boa disposição» "É chegar lá, jogar e ganhar", descreve o agora treinador do Sepahan, do Irão





• Foto: Reuters