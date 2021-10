Lokomotiv Moscovo anuncia 'onze' do Galatasaray com 10 jogadores do Bayern e 1 do... Real Madrid

Lokomotiv de Moscovo e Galatasaray defrontaram-se esta quinta-feira em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. O encontro terminou com um triunfo turco por 1-0, mas um dos grandes destaques da partida aconteceu ainda antes do apito soar.





PHOTO — Squad of Bayern Munich displayed as Galatasaray's in error – with coach Fatih Terim's name intact – before Lions' UEFA Europa League clash against Locomotiv Moscow#FCLMvGS #UEL pic.twitter.com/04CFoBqDpz — DAILY SABAH (@DailySabah) October 21, 2021

No momento do anúncio das equipas iniciais das duas formações, os ecrãs gigantes do RZD Arena mostraram o 'onze' do Galatasaray com 10 jogadores do Bayern Munique - que na última noite defrontou, em Lisboa, o Benfica, para a Liga dos Campeões - e um do Real Madrid (falamos de David Alaba, ex-jogador dos bávaros). Contudo, o nome do treinador do Galatasaray, Fatih Terim, apareceu sem erros, bem como o logótipo da equipa turca.