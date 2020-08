Lopetegui: «Esta vitória vai para o Reyes, para o Puerta e para todos os sevilhistas»

O Sevilha bateu o Inter Milão (3-2) e conquistou a Liga Europa pela 6.ª vez sua história, naquele que é o primeiro título do técnico Julen Lopetegui - que orientou o FC Porto entre 2014 e 2016 - a nível de clubes.





No final do encontro disputado em Colónia, o basco não escondeu a emoção e começou por agradecer aos jogadores."Estou-lhes muito agradecido. São grandes, muito grandes. Mesmo que não tivéssemos ganho, mas conseguimos. O hino do clube diz que esta equipa nunca se rende e hoje demonstrámos isso. Trabalhámos muito e estamos muito felizes", afirmou.Lopetegui aproveitou para dedicar o título a todos os adeptos do clube e não esqueceu Antonio Puerta e José Antonio Reyes, antigos jogadores do Sevilha que já faleceram. "Para mim é uma alegria imensa, tal como para todos os sevilhistas. No clube todos contribuem com o seu pequeno grão de areia. Esta vitória vai para o Reyes, para o Puerta... vai para todos", acrescentou o treinador de 53 anos.