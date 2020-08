Luís Castro: «Esta derrota não mancha uma época que foi toda ela positiva»

Luís Castro estava naturalmente desiludido no final da goleada sofrida ante o Inter por 5-0, que atirou o Shakhtar para fora da Liga Europa. O técnico português lamentou a falta de eficácia da equipa num momento decisivo.





"Tivemos sempre muita dificuldade em ultrapassar a pressão alta do Inter. Podíamos ter empatado o jogo naquela oportunidade do Júnior Moraes, na segunda parte. Não marcámos e eles fizeram o 2-0 num canto, o que tornou tudo difícil", analisou, em conferência de imprensa.Luís Castro admite que o resultado é muito penalizador para o Shakhtar, mas sublinha que esta derrota não pode apagar a grande época que a equipa fez, que culminou na conquista do título da Ucrânia."É um dia muito negativo para nós e isso deixa uma marca que não queríamos deixar nesta época. Há que dar os parabéns ao Inter e perceber que não estivemos ao nível que este jogo exigia. Mas aconteceu-nos isto numa meia-final porque chegámos até aqui. Assumo por completo esta derrota, como treinador, mas não deixo de louvar o caminho que os jogadores fizeram até hoje. Pode haver a tentação desta derrota apagar o que fizemos até hoje, mas não. Fomos muito competentes nos jogos até aqui e conseguimos excelentes resultados. Não vamos deixar que esta derrota manche uma época que foi toda ela positiva e cheia de grandes momentos da minha equipa", concluiu.