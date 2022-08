Malmö vence por... 9-0 a uma semana de receber o Sp. Braga na Liga Europa

É já de amanhã a oito dias que o Sp. Braga irá inaugurar a sua campanha europeia em 2022/23, com uma deslocação à Suécia para enfrentar o Malmö, na 1.ª jornada do Grupo D da Liga Europa. Ora, o atual campeão sueco aplicou hoje uma goleada das antigas, por 9-0!O Malmö derrotou o Bralanda, equipa da 5.ª divisão, em jogo a contar para a Taça da Suécia. Um encontro onde o técnico Andreas Georgson fez uma revolução no onze em relação à derrota contra o Kalmar, no último domingo, para o campeonato. Apenas o guarda-redes Ismael Diawara e o médio Hugo Larsson mantiveram-se no onze.Nesta goleada por 9-0, surgiram quatro protagonistas principais na marcha do marcador. Romain Gall e Patriot Sejdiu marcaram, cada um, três golos. Erdal Rakip somou dois e Isaac Kiese Thelin outro.No próximo domingo, o Malmö terá um encontro mais 'a doer', diante do Elfsborg, para o campeonato. Será o 5.º diante do 10.º classificado da liga da Suécia. O Sp. Braga, recorde-se, joga este sábado frente ao V. Guimarães, às 15h30.