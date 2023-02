Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Midtjylland: Diomande, o espião que veio do gelo Leão tem novo duelo com o Midtjylland, após vitória no primeiro ‘round’: o braço de ferro pelo central





• Foto: Luís Manuel Neves