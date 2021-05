Mikel Arteta: «Precisamos de jogar melhor do que fizemos em Villarreal»

O Arsenal chega à segunda mão das meias-finais da Liga Europa com a desvantagem de um golo, depois da derrota fora por 2-1 frente aos espanhóis do Villarreal, mas Mikel Arteta não entra em desânimos. Com os olhos postos na partida de quinta-feira, no Emirates Stadium, o técnico espanhol deixa clara a confiança na passagem à final da competição.





"Já que perdemos (a 1ª mão das meias-finais), o 2-1 é provavelmente o melhor resultado que podíamos ter. Estou confiante que temos possibilidades de vencer", frisou o técnico na conferência de imprensa de antevisão.Na análise à partida, o treinador dos gunners mostrou-se cauteloso relativamente aos espanhóis e aponta algumas condicionantes para a derrota da 1ª mão."Precisamos de jogar melhor do que fizemos em Villarreal. Não a tenho certeza de como se estão a preparar para o jogo de amanhã. Temos uma ideia do que eles podem fazer e sabemos o que fazer para os conseguir travar. Falámos sobre isto antes da primeira mão e sofremos um golo logo no início e isso condicionou o jogo. Em seguida tivemos que jogar 40 minutos com 10 homens. Tenho a certeza que amanhã haverá também muitos fatores envolvidos neste jogo", disse o treinador.O Arsenal tem feito uma época aquém das expectativas e os escândalos da entrada na Superliga Europeia e os anúncios de potenciais compradores do clube têm provocado alguma instabilidade. Mikel Arteta considera a passagem na eliminatória um bom presságio para a fase que os londrinos atravessam."É um grande momento. Não para mim, mas para o clube e por tudo o que tem vivido nos últimos dois anos e principalmente nos últimos meses. Toda a instabilidade que sofremos devido a vários motivos. Temos de abraçar o desafio e a oportunidade que está à nossa frente. É a décima vez que o clube está numa meia-final europeia e isto não acontece com frequência. Acho que é muito importante e um grande passo em frente se formos capazes de estar na final e ter a oportunidade de ganhar o título ", afirmou o técnico de 39 anos.