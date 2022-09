Mourinho aborda a 2ª derrota seguida da Roma: «Foi um resultado mentiroso»

A vida não corre bem à Roma. Depois da goleada imposta pela Udinese (4-0) para a Serie A, foi a vez da formação de José Mourinho ir à Bulgária arrancar em falso na Liga Europa, desta vez diante do Ludogorets (2-1) . O técnico português garantiu que viu um conjunto transalpino melhor do que o adversário."Tenho a sensação de que foi um resultado mentiroso. Não quero dizer que fizemos um jogo fantástico porque não é verdade, mas parece-me que ficou provado que o que foi feito foi mais do que suficiente para vencer ou pelo menos para não perder", reiterou à Sky Itália no final do encontro, assumindo um menos bom na época."Antes de marcarem, fomos nós que tivemos as oportunidades, depois do golo deles tivemos dificuldades, mas houve uma ótima reação. Tivemos oportunidades para empatar, conseguimos marcar (1-1) e, logo a seguir, eles fizeram o 2-1. Nestes dois últimos jogos esteve tudo contra nós", garantiu o Special One.