Mourinho: «O Arsenal joga a sua época na final e está mais pressionado por isso»

José Mourinho lançou um olhar sobre a final da Liga Europa, que vai opor as equipas de Chelsea e Arsenal. O técnico não tem dúvidas de que os gunners estão mais pressionados para o jogo em Baku por causa do acesso à Liga dos Campeões - o Chelsea conseguiu-o através do campeonato."Há mais pressão para o Arsenal porque jogam a época. Está em jogo um lugar na Champions, muitos milhões… Por isso têm mais pressão", referiu Mourinho em declarações à Sky Sports.Também a polémica escolha do Azerbaijão para acolher a final da Liga Europa mereceu um comentário: "Lamento pelos adeptos de Chelsea e Arsenal que não consigam estar em Baku a apoiar as suas equipas".José Mourinho elogiou Petr Cech, guarda-redes do Arsenal que vai cumprir o último jogo da carreira, antes de regressar ao Chelsea mas agora como diretor desportivo. Para o português, não havia melhor despedida do que esta: "É o ultimo jogo de Petr Cech. Se ele pudesse escolher um jogo para terminar a carreira, seria este. Quer regressar a casa, ao Chelsea, de uma forma vencedora. É um vencedor, já ganhou muitas coisas".Também Hazard pode estar de saída, mas dos blues e para o Real Madrid. Mourinho acredita que o jogador continuará a ter sucesso: "Parece que é o último jogo dele no Chelsea. Foi um jogador crucial para o sucesso do Chelsea nesta geração. Vai tentar ser o que já é na maioria do tempo, um jogador fantástico. Possivelmente, e não digo mais do que 'possivelmente', quer ir para o Real Madrid com um último troféu pelo Chelsea".