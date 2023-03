Pote respondeu a Xhaka e imitou festejo do jogador do Arsenal



Leonita Lekaj, mulher de Granit Xhaka, revelou através das redes sociais que o festejo do jogador do Arsenal no golo apontado ao Sporting foi para a filha comum de quatro anos, Ayana."Golo para a Ayana como ele prometeu. Nós amamos-te, melhor pai", vincou a esposa do internacional suíço através da conta pessoal de Instagram.Xhaka colocou o dedo na ponta do nariz e teve uma resposta de Pote, o outro autor de um golo no tempo regulamentar no Emirates, já depois do apito final. O futebolista do Sporting 'picou' o suíço e repetiu o gesto do adversário durante os festejos da épica qualificação dos leões em Londres, garantida após os penáltis (3-5), depois de um 3-3 no agregado das duas mãos.