Nélson Oliveira espera um jogo equilibrado diante do Sp. Braga

O avançado português do AEK Atenas Nélson Oliveira elogiou esta quarta-feira o Sp. Braga, mas considerou que o embate de quinta-feira, da Liga Europa, será "um jogo equilibrado".

O ponta de lança de 29 anos, um dos quatro jogadores portugueses da equipa grega, disse esperar "um jogo equilibrado" diante de uma equipa que "conhece bem".

"O Braga é uma boa equipa, organizada, com jogadores rápidos, têm bons valores individuais, tal como nós, que somos uma equipa agressiva no bom sentido coletivamente", disse.

O internacional português destacou Fransérgio, Paulinho, Galeno e Ricardo Horta.

"Conheço bem o Paulinho, porque começámos no mesmo clube, o Santa Maria, um clube de Barcelos. Comecei com oito ou nove anos e ele andava por lá, mas não falei com ele ainda", disse.

Nélson Oliveira considerou que o Sporting de Braga se "destaca todas as épocas como equipa, é um clube bem organizado, com uma boa filosofia, seja o treinador que for, acaba por fazer um bom trabalho e valorizar os jogadores".

O avançado revelou ser "especial" jogar em Portugal e contra um clube que conhece bem e no qual jogou nas camadas jovens.

"Mas, mal comece, é um jogo normal e nós, jogadores, esquecemos essas coisas", disse.

O treinador Massimo Carrera também elogiou o Sporting de Braga, "uma boa equipa, que joga um bom futebol e tem jogadores de qualidade e velozes".

"Devemos estar muito concentrados e jogar o nosso futebol", disse o técnico italiano, de 56 anos.

O treinador destacou ainda os "alas bem abertos e fortes no um contra um" dos minhotos, considerando que "não há favoritos para amanhã [quinta-feira]".

"Todos os jogos são diferentes e qualquer das equipas pode vencer", disse.

Sporting de Braga e AEK Atenas defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo do grupo G que será arbitrado pelo francês Ruddy Buquet.