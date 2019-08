Nuno e a polémica com Artur Soares Dias: «O Wolves é uma equipa inglesa...»

Deu que falar a nomeação de Artur Soares Dias para o encontro entre Torino e Wolverhampton, com os italianos a mostrarem-se surpreendidos e desagradados com a decisão de colocar um árbitro português numa partida do Wolves, mas para Nuno Espírito Santo estão a tentar criar um caso... para nada.





"Estamos aqui para representar o Wolverhampton, que é uma equipa inglesa. A nossa língua nativa é o inglês e todos aqui falam inglês. Não há qualquer caso, vá lá, vamos jogar! Antes dos jogos nunca falo de árbitros. É a melhor forma de ele lidar com o jogo de forma normal, pois não quero criar nenhum tipo de pressão. É um jogo normal, com um bom árbitro, boas equipas. Vamos jogar!", atirou o técnico luso na antevisão à partida do playoff da Liga Europa, que se disputa pelas 20 horas de quinta-feira.Já Walter Mazzarri, técnico do Torino, adiou qualquer comentário para depois da partida. "Nunca falo de árbitros, especialmente antes dos jogos. Direi o que tenho a dizer depois do apito final. O que é importante é não haver notícias sobre árbitros após o jogo. Se não existirem, é porque fizeram um excelente trabalho", explicou.