Nuno Espírito Santo: «Começar do zero. É um novo jogo»

Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton, não pretende que os jogadores entrem em campo, esta quinta-feira, frente ao Torino relaxados com a vantagem conquistada na casa do adversário. Recorde-se que os Wolves venceram em Turim por 3-2 há uma semana, na 1.ª mão do playoff de acesso à Liga Europa."O resultado anterior não significa nada. Vamos começar do zero. É um jogo novo. É assim que vamos abordar este jogo, tal como fazemos com todos os outros", referiu o técnico português, de 45 anos, na conferência de imprensa de antevisão à partida.O ex-treinador do FC Porto ainda espera dificuldades, até por aquilo que a equipa italiana demonstrou no primeiro jogo. "Vimos na primeira mão o quão difícil foi vencer o jogo. São uma boa equipa, com excelentes jogadores e um grande treinador", sublinhou.Já sobre a falta de experiência da equipa nas competições europeias, Espírito Santo desvaloriza, mas mostra-se satisfeito com a evolução do clube nestas matérias."Tem corrido bem. É uma experiência nova para todos no clube, mas preparámos tudo muito bem e a forma como lidámos com as viagens foi fantástica. Portanto, estou muito satisfeito com o clube e com os jogadores", frisou.