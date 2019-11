Nuno Espírito Santo lamenta "demasiados erros" na 2.ª parte frente ao Sp. Braga

Nuno Espírito Santo, treinador Wolverhampton, mostrou-se feliz pelo apuramento da sua equipa para os 16 avos de final da Liga Europa mas lamentou os erros cometidos na 2.ª parte frente ao Sp. Braga.





"A primeira parte foi muito boa, fizemos a pressão de forma eficiente e fomos eficazes a marcar, também reagimos bem ao golo do Braga, mas na segunda parte não estivemos tão bem, permitirmos que o Braga igualasse o resultado e fazer o seu jogo, temos que melhorar esse aspeto, mas estou contente sobretudo por terem estado mais de 6 mil adeptos do Wolverhampton, o que é excecional, muito obrigado por isso.A performance da segunda parte é a única coisa que não me deixou contente, a primeira parte foi muito boa, mas na segunda cometemos demasiados erros que não podemos repetir, é o que me deixou insatisfeito", disse.O treinador fez um balanço da época. "Tem sido extremamente difícil e exigente para os jogadores, já vamos em 26 jogos, a época começou muito cedo, mas tem corrido muito bem e a equipa continua crescer, os jogadores são responsáveis e sabem que têm mais um jogo difícil daqui a dois dias, não têm limites", referiu."Não perspetivamos as coisas assim, queremos é competir o melhor que podemos, agora o que interessa é o próximo jogo, falta ainda muita competição antes do último jogo com o Besiktas, vai ser em casa, logo veremos."

Pedro Neto



"É sempre difícil para jogadores que estiveram ausentes da competição durante algum tempo, trabalha muito bem, tem muito talento, mas tem que se enquadrar na dinâmica da equipa e do que pretendemos dele, está a crescer e a melhorar."