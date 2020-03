Nuno Espírito Santo pronto para competir

O Wolverhampton pretendia o adiamento do duelo frente ao Olympiacos, mas a UEFA optou por manter o jogo embora à porta fechada e, por isso, Nuno Espírito Santo garantiu que está pronto para o desafio de hoje, na Grécia. "Vamos lá e para competir. Não é o pretendíamos, queríamos competir num ambiente normal com adeptos fervorosos como tem o Olympiacos, porque é dessa forma que adoramos jogar, mas as circunstâncias são estas e compete-nos estarmos preparados para fazermos um bom jogo", começou por dizer na antevisão da partida e sobre o adversário deixou elogios ao trabalho de Pedro Martins: "Sabemos que vamos defrontar uma adversário forte. Têm uma boa equipa. A prova é que eliminaram o Arsenal na eliminatória anterior. Têm jogadores de qualidade, um bom treinador que conheço bem, por isso vai ser muito duro."

Já Pedro Martins respondeu na ‘mesma moeda’. "São um conjunto muito bom: rápido e forte em transição. São organizados e têm muita qualidade", referiu o técnico dos gregos, mostrando-se entusiasmado por voltar a encontrar uma equipa inglesa: "O futebol inglês é a mãe do futebol – ou o pai ou como lhe queiram chamar . É a melhor liga do Mundo, os adeptos vivem o futebol com muito respeito. É fantástico!"

No entanto, neste duelo há ainda mais portugueses envolvidos, com Rui Patrício, Rúben Neves e Diogo Jota a serem apontados ao onze do Wolverhampton, enquanto José Sá e Rúben Semedo devem ser titulares do lado do Olympiacos.

Podence volta a ‘casa’

Daniel Podence, avançado do Wolves, reencontra os ex-companheiros de equipa. "É normal no futebol. Ele está pronto", garantiu Espírito Santo. Já Pedro Martins falou sobre a mudança para o ex-Sporting. "Deve esperar pela sua oportunidade, deve ser paciente", aconselhou.