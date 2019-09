Nuno Espírito Santo: «Todos nós estamos desiludidos»

Nuno Espírito Santo assumiu a desilusão depois da derrota caseira do Wolverhampton frente ao Sp. Braga (), a contar para a Liga Europa. O treinador dos ingleses refere que é importante perceber o que está a correr mal, para poder corrigir."Todos nós estamos desiludidos. Foi um jogo difícil. Penso que fizemos o suficiente. O desempenho não foi perfeito porque isso não existe, mas controlámos e gerimos o jogo, criámos. Não permitimos muitas oportunidades, o Braga teve uma oportunidade, esteve bem organizado defensivamente e eles marcaram. É esta basicamente a história do jogo.Estamos desiludidos porque os rapazes trabalharam duro, mas isto é futebol. Temos de analisar para perceber o que é que se passa com a equipa para evitar [erros]. A análise dos erros é baseada no processo de organização da equipa, por isso vamos trabalhar nesse aspecto como equipa.Temos de analisar e encontrar soluções na equipa para melhorar. Às vezes temos de olhar para trás para perceber onde estamos. Este ciclo de jogos tem de ser sempre um desafio para melhorarmos. Amanhã começo a trabalhar para encontrar soluções para domingo contra uma equipa difícil [Crystal Palace]", disse no final do jogo.