O Benfica visita esta quinta-feira o Toulouse, às 17h45, em partida da 2.ª mão do playoff da Liga Europa. As águias trazem vantagem da 1.ª mão depois de terem vencido, na Luz, por 2-1. Consulte as opções de Roger Schmidt para o encontro, bem como as escolhas de Carles Martínez.Restes; Desler, Costa, Nicolaisen e Diarra; Spierings, Sierra, Donnum, Gboho e Suazo; Dallinga.Suplentes: Domínguez, Lacombe, Cissoko, César, Kamanzi, Magri, Schmidt, Skyttä, Cásseres, Keben e Babicka.Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves, João Mário, Di María, David Neres e Rafa; Tengstedt.Suplentes: Samuel Soares, André Gomes, Carreras, Aursnes, Arthur Cabral, Kökçü, Rollheiser, Marcos Leonardo, Tomás Araújo, Tiago Gouveia e Florentino.Siga o jogo AQUI