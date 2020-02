Depois da eliminação do Sp. Braga ontem, FC Porto, Sporting e Benfica também caíram nos 16 avos de final da Liga Europa, assim como Ajax e Arsenal, aos pés de Getafe e Olympiacos de Pedro Martins - estas duas das maiores surpresas da noite.





O sorteio dos 'oitavos' será esta sexta-feira, às 12h00, e não terá restrições, o que significa que podem encontrar-se equipas que foram do mesmo grupo ou são do mesmo país. Só no sorteio dos 'quartos' é que ficam definidos os emparelhamentos para até à final.Refira-se que a única partida que falta, entre Eintracht Frankfurt e RB Salzburgo, foi adiada para esta sexta-feira devido ao mau tempo - Glasgow Rangers (eliminou Sp. Braga)- Basaksehir (eliminou Sporting)- Basileia (eliminou Apoel)- Bayer Leverkusen (eliminou FC Porto)- LASK Linz (eliminou AZ Alkmaar)- Wolfsburgo (eliminou Malmö)- Wolverhampton (eliminou Espanyol)- Copenhaga (eliminou o Celtic)- Manchester United (eliminou o Club Brugge)- Inter Milão (eliminou o Ludogorets)- AS Roma (eliminou o Gent)- Getafe (eliminou o Ajax)- Sevilha (eliminou o Cluj)- Shakhtar Donetsk (eliminou Benfica)- Olympiacos (eliminou o Arsenal)