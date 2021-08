Os possíveis adversários de Sp. Braga na fase de grupos da Liga Europa

Terminados os encontros da segunda mão do playoff da Liga Europa, é momento de saber quais poderão ser os possíveis adversários do Sporting de Braga, a única equipa portuguesa em prova nesta fase. O sorteio da fase de grupos será esta sexta-feira, pelas 11 horas, e terá lugar em Instambul, na Turquia.



Abaixo pode conhecer a composição dos potes, com destaque para o Olympiacos de Pedro Martins (Pote 1), para o Spartak Moscovo de Rui Vitória (Pote 3) e para o Fenerbahçe de Vítor Pereira (Pote 3).



Pote 1

Lyon

Nápoles

Bayer Leverkusen

Dínamo Zagreb

Lazio

Olympiacos

Monaco

Sp. Braga





CelticEintracht FrankfurtEstrela VermelhaLeicesterRangersLokomotiv MoscovoGenkPSV EindhovenMarselhaLudogoretsWest HamReal SociedadReal BetisFenerbahçeSpartak MoscovoSparta PragaRapid VienaGalatasarayLégia de VarsóviaMidtjyllandFerencvárosAntuérpiaSturm GrazBröndby