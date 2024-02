Os possíveis adversários de Sporting e Benfica nos 'oitavos' da Liga Europa

Ao triunfarem no playoff, Sporting e Benfica apuraram-se para os oitavos da Liga Europa, onde não serão cabeças de série no sorteio que terá lugar já amanhã, às 11h00 (hora de Portugal Continental). Esse é um estatuto, de resto, que caberá aos vencedores dos oito grupos da fase anterior da prova e onde surgem 'tubarões', como Liverpool ou Bayer Leverkusen, a evitar por parte dos clubes lisboetas.De notar que a única condicionante nesta fase é a impossiblidade de equipas da mesma associação se defrontarem. Assim sendo, o Sporting poderá voltar a jogar contra a Atalanta, com quem mediu forças na fase de grupos. O Sp. Braga, recorde-se, foi eliminado pelo Qarabag.Os jogos dos 'oitavos' estão agendados para 7 (1.ª mão) e 14 de março (2.ª mão).- West Ham (grupo A)- Brighton (B)- Rangers (C)- Atalanta (D)- Liverpool (E)- Villarreal (F)- Slavia Praga (G)- Bayer Leverkusen (H)- SPORTING- BENFICA- Qarabag- Milan- Friburgo- Marselha- Sparta Praga