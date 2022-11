Os possíveis adversários do Sporting no playoff da Liga Europa

O Sporting já conhece todos os possíveis adversários no playoff da Liga Europa. Os leões, na condição de terceiro colocado num dos grupos da Liga dos Campeões, não serão cabeças de série, cabendo esse estatuto aos segundos classificados dos vários grupos da Liga Europa. Assim sendo, a formação de Rúben Amorim poderá calhar em sorte com adversários como Manchester United ou Roma. O restante lote que poderá calhar em sorte é composto por PSV Eindhoven, Rennes, Union Berlin, Midtjylland, Nantes e Monaco.O sorteio está agendado para a próxima segunda-feira, às 12h (hora de Lisboa). As duas mãos serão disputadas a 16 e 23 de fevereiro, com o Sporting a atuar em Alvalade logo no primeiro encontro. Os vencedores destes playoffs seguem para os oitavos de final, onde não serão cabeças-de-série diante dos primeiros classificados da fase de grupos da Liga Europa.Cabeças-de-série- PSV Eindhoven- Rennes- Roma- Union Berlin- Manchester United- Midtjylland- Nantes- MonacoNão cabeças de série- Ajax- Bayer Leverkusen- Barcelona- SPORTING- Red Bull Salzburgo- Shakhtar Donetsk- Sevilha- Juventus- Arsenal- Fenerbahçe- Betis- Union Saint-Gilloise- Real Sociedad- Feyenoord- Friburgo- Ferencváros