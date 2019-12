Os possíveis adversários dos clubes portugueses na Liga Europa: assim estão os potes

Encerrada a fase de grupos da Liga dos Campeões e com apenas uma jornada por disputar na fase de grupos da Liga Europa, já é possível construir uma lista com algumas certezas tendo em vista os emparelhamentos para os 16 avos de final da segunda prova da UEFA.Assim sendo, o Benfica será cabeça-de-série e Sporting e Sp. Braga, já apurados para a ronda a eliminar, também têm boas hipóteses de ficar nesse pote. Já o FC Porto é segundo do seu grupo e, numa altura em que ainda não garantiu a qualificação, não depende de si para terminar em primeiro lugar.Para quem é cabeça-de-série, poderá evitar os tubarões vindos da Champions, como Ajax, RB Salzburgo e Inter Milão ou mesmo Sevilha e, eventualmente, Arsenal e Manchester United - estas três já na Liga Europa. Ainda assim, entre os não cabeças-de-série há nomes garantidos que impõem respeito como Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk ou outros como Wolverhampton, Eintracht Frankfurt e AS Roma (não é ainda garantido que estes três terminem em segundo dos respetivos grupos).O sorteio será realizado na segunda-feira e está estipulado que equipas provenientes do mesmo grupo ou país não podem defrontar-se já nesta fase. Os cabeças-de-série disputam a 2.ª mão em casa.via Liga dos Campeões:Ajax*RB Salzburgo*Inter Milão*Benfica*Via Liga Europa:Sevilha (grupo A)*Copenhaga (grupo B)Basileia (grupo C)Sporting (grupo D)Celtic (Grupo E)*Arsenal (Grupo F)Glasgow Rangers (Grupo G)Espanyol (Grupo H)*Gent (Grupo I)Borussia M'Gladbach (grupo J)Sp. Braga (Grupo K)Manchester United (Grupo L)*já garantiu este estatutoVia Liga dos Campeões:Bayer Leverkusen*Shakhtar Donetsk*Olympiacos*Club Brugge*Via Liga Europa:Apoel (Grupo A)*Malmö (Grupo B)Getafe (Grupo C)LASK Linz (Grupo D)Cluj (Grupo E)Eintracht Frankfurt (Grupo F)FC Porto (Grupo G)Ludogorets (Grupo H)Wolfsburgo (Grupo I)AS Roma (Grupo J)Wolverhampton (Grupo K)AZ Alkmaar (Grupo L)*já garantiu este estatuto