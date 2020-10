Paulinho: «Conforto é inimigo dos bons resultados e da concentração»

Paulinho, autor do primeiro golo do Sp. Braga esta quinta-feira no jogo da Liga Europa, comentou a vitória da formação minhota frente ao Zorya.





"Tivemos que ter a humildade que perceber que íamos que ter que jogar mais baixo, a segunda parte foi mais difícil, porque estávamos a ganhar 2-0 e eles arriscaram para fazer o primeiro, meteram muita gente na frente, não conseguimos sair em transições, mas conseguimos todos manter a vitória, que era o mais importante", afirmou.Questionado se o Sp. Braga iria enfrentar os jogos com o Leicester com outro conforto, Paulinho recusou essa ideia: "Conforto não, porque isso é inimigo dos bons resultados e da concentração, temos que olhar esses jogos com ambição e com vontade de somar pontos."