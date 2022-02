Pedro Martins otimista em dar a volta à eliminatória com a Atalanta

Pedro Martins está otimista quanto à capacidade do Olympiacos dar a volta ao resultado negativo (1-2) registado frente à Atalanta em Bérgamo. “Temos que ser eficazes, isso é mais importante do que o sistema em si”, explica o treinador do bicampeão grego, enfatizando a importância do ambiente no Georgios Karaiskáki: “Perder por 2-1 fora de casa não é assim um resultado tão mau. Não nos podemos esquecer o quão fortes somos quando atuamos em casa. Os nossos adeptos dão-nos força. Precisaremos de aproveitar as oportunidades de que iremos dispor. A Atalanta quer um empate, mas nós vamos fazer uma grande exibição e iremos ganhar!”

Gian Piero Gasperini tem várias baixas no ataque, não contando com Zapata, Muriel, Ilicic e Miranchuk. “Atravessamos um momento de emergência, mas estamos confiantes e vamos manter a identidade”, diz o treinador da Atalanta.