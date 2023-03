Perguntas e respostas sobre o sorteio dos quartos de final da Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estão definidas todas as equipas que estarão esta quinta-feira presentes no sorteio dos quartos de final da Liga Europa, onde também estará o Sporting, o único representante português.





Neste artigo, procurámos responder a todas as possíveis dúvidas existentes sobre o sorteio que decorrerá amanhã em Nyon (Suíça), na sede da UEFA, a partir das 12 horas (Portugal Continental).O sorteio que definirá o emparelhamento dos quartos de final, das meias-finasis e da final da Liga Europa acontecerá esta sexta-feira (dia 17), ao meio-dia (horário de Portugal Continental). O evento acontecerá em Nyon (Suíça), na sede da UEFA, tal como os sorteios da Liga dos Campeões e da Liga Conferência.

Onde poderei assistir ao sorteio em direto?

Poderá assistir ao sorteio da Liga Europa em direto através do site oficial da UEFA, mas também poderá fazê-lo no acompanhamento ao minuto que vamos preparar para si, aqui no nosso site. Teremos novas informações em tempo real.

Quais são as equipas apuradas para os quartos de final da Liga Europa?



Manchester United (ING)

Sevilha (ESP)

Feyenoord (HOL)

Juventus (ITA)

SPORTING (POR)

Bayer Leverkusen (ALE)

AS Roma (ITA)

Saint-Gilloise (BEL)

Nesta fase podem defrontar-se equipas do mesmo país?

Sim. Tal como o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, o da Liga Europa será igualmente livre (todas as equipas podem jogar entre si).

Para o sorteio das meias-finais, serão sorteados os vencedores dos jogos 1, 2, 3 e 4 dos quartos de final. A primeira equipa a ser sorteada jogará a primeira mão em casa contra a segunda equipa sorteada e o mesmo repete-se depois.

Dos vencedores da meia-final 1 e da meia-final 2, será ainda sorteado quem jogará em 'casa' na final.

Os quartos de final e as meias-finais da Liga Europa são jogadas a duas mãos?

Sim, ambas as eliminatórias são jogadas a duas mãos. Se o empate persistir no fim dos 180 minutos, a eliminatória seguirá para prolongamento e posteriormente para os penáltis, se necessário. De recordar que golos fora de casa têm o mesmo peso que os golos marcados em casa.

Quando serão disputados os quartos de final, as meias-finais e a final?

Os quartos de final acontecerão nos dias 13 (primeira mão) e 20 de abril (segunda mão).

A meia-final da competição está agendada para os dias 11 (primeira mão) e 18 de maio (segunda mão).

A final disputa-se a 31 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste (Hungria).

O que acontece a uma equipa quando é eliminada da Liga Europa?

Os vencedores dos quartos de final seguem para as meias-finais, com os vencedores das meias-finais a rumarem à final. As equipas eliminadas nas duas fases ficam automaticamente eliminadas das competições europeias.