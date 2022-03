Peter Bosz também azia: «Outra pergunta sobre o campeonato?»

A derrota do Lyon, por 2-4, em casa, na última jornada da Ligue 1, acabou por ser um dos principais pontos de interesse da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Lyon, da Liga Europa, com o FC Porto, esta quinta-feira. O treinador dos franceses não conseguiu esconder a 'azia' que Sérgio Conceição já celebrizou no nosso país.





"Outra vez? A mesma referência ao jogo do fim-de-semana passado?", interpelou o técnico, aos jornalistas presentes, depois de nas três questões anteriores a imprensa francesa ter procurado escalpelizar o último resultado da equipa. Antes, Peter Bosz tinha procurado centrar a conversa na partida com os dragões: "Aconteceu o que aconteceu, mas também temos de olhar ao que se passou no Porto. Também transmitiu confianç. (...) Estamos no bom caminho, é a segunda vez que falam do jogo. Lembrar que vamos jogar contra equipa que jogámos na semana passada. (...) Razões da irregularidade no campeonato? Não sei, é um facto. Temos apresentado outra forma nas competições europeias, no Porto correu bem. No campeonato, de facto, confirmo essa irregularidade, fizemos jogos bons e outros menos bom. Creio que estamos no bom caminho e não podemos olhar só para o último jogo."Passando ao jogo da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, Peter Bosz garantiu estar "a preparar o jogo com seriedade", apesar da vantagem de 1-0. "Vamos ter preparação habitual, a diferença é que vamos jogar perante os nossos adeptos, precisamos deles, são muito importantes. Um jogo muito diferente dos do campeonato", referiu, assumindo que a postura do FC Porto para esta partida é ainda uma incógnita: "Não sabemos... O FC Porto joga sempre ao ataque, depois do resultado no primeiro jogo, 1-0, vão tentar marcar, não sei se no início do jogo. Temos de estar preparados, vão reagir a qualquer momento. Bamos fazer tudo para nos qualificarmos, no campo vamos ver todas as qualidades para passarmos esta eliminatória."