Playoff da Liga Europa: Benfica e Sp. Braga já conhecem 4 possíveis adversários

Começa a ganhar forma a lista de possíveis adversários de Sporting, Benfica e Sp. Braga no playoff da Liga Europa. Os leões já sabem quem poderão ter pela frente (equipas vindas da Liga dos Campeões), ao passo que encarnados e minhotos já conhecem pelo menos 4 de possíveis oponentes.Comecemos pelo Sporting, que deverá ter, em teoria, a tarefa mais complexa, pois terá pelo caminho equipas vindas da Liga dos Campeões.Galatasaray (Grupo A)Lens (Grupo B)Feyenoord (Grupo E)AC Milan (Grupo F)Young Boys (Grupo G)Shakhtar Donetsk (Grupo H)Quanto a, já conhecem 4 equipas e dentro de pouco saberão quais são as outras 3 (o Sporting é a oitava equipa apurada, mas pelas regras do sorteio formações do mesmo país não se podem defrontar nesta fase).Toulouse (Grupo E)Rennes (Grupo F)Roma (Grupo G)Qarabag (Grupo H)