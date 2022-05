Presidente do Eintracht ataca UEFA: «Viemos jogar no estádio do Mickey Mouse»

"Fiquei chocado quando vi onde era". O presidente do Eintracht Frankfurt teceu duras críticas à escolha do recinto que serve de casa ao Sevilha, o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, para acolher a final da Liga Europa ante os escoceses do Rangers.





"Não é o que os jogadores esperam para uma final", apontou Peter Fischer à televisão RTL, evidenciando ainda mais a 'escala' do estádio escolhido para o encontro desta quarta-feira, face aos inúmeros adeptos alemães que ficaram sem possibilidade de ver o encontro in loco."É o estádio do Mickey Mouse, foi construído pela Lego. Tenho mais pessoas presentes quando comemoro o meu aniversário. Há 190 mil adeptos que não vão pode estar no estádio Mickey Mouse", brincou Fischer.Segundo o líder do clube de Frankfurt, 200 mil adeptos viajaram para Sevilha mas apenas 10 mil irão assistir ao encontro no recinto espanhol.Refira-se que o assistência oficial do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán ronda os 43.500 espectadores. Rangers e Eintracht receberam, cada um, 10 mil ingressos para o encontro.