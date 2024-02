Prontos para outro 'round': Roma e Feyenoord reencontram-se

Roma e Feyenoord defrontam-se pela terceira época seguida, depois da final da Liga Conferência de 2021/22 e dos 'quartos' da Liga Europa da última época. Os italianos saíram felizes de ambos os duelos e Daniele De Rossi, em estreia em jogos europeus, não tem problemas em inspirar-se no antecessor José Mourinho. "As equipas dele foram fortes na Europa, conseguiram resultados e não me importaria de seguir o exemplo", lançou o técnico que deve apostar em Svilar na baliza em detrimento de Rui Patrício. Renato Sanches também está convocado. Nos holandeses, Arne Slot confessou "ter saudades" dos duelos com Mourinho e não esconde a fome de vitória: "Não falo em vingança, mas vamos para vencer. Não acho que a diferença entre as equipas seja grande."