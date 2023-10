Raków-Sporting: Gyökeres foi expulso após esta entrada dura sobre um adversário

Grande contrariedade para o Sporting nos minutos iniciais da partida na Polónia, frente ao Raków. Viktor Gyökeres viu o cartão vermelho direto após uma dura entrada sobre um adversário. Num primeiro momento, o árbitro tinha mostrado o amarelo ao avançado do Sporting, mas acabou por alterar a cor do cartão após ser convidado pelo VAR a analisar as imagens do lance.